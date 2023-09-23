Okulda kantin tartışması

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir ilkokulun velilerden çocuklarının her hafta çarşamba günü en az bir kez kantinden yemek yemesini zorunlu tuttuğu iddia edildi. Maddi durumlarının iyi olmadığını belirten bazı velilerin duruma tepki göstermesi üzerine uygulama geri çekildi.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00
Okulda kantin tartışması
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Beyoğlu’nda başka bir ilkokulda ise velilere imzalatılan kişibaşı günlük yemek ücretinin 80 TL olduğu belirtilen taahhütnamede öğrenci için “okula gelmediği günlerde de yeme ücretini öder” ifadeleri yer aldı. 

Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, “Burada sınıfsal bir farklılık ortaya çıkıyor. Bunun ortadan kalkması için ücretsiz olması lazım” diye konuştu. 



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