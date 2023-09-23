Okulda kantin tartışması

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Beyoğlu’nda başka bir ilkokulda ise velilere imzalatılan kişibaşı günlük yemek ücretinin 80 TL olduğu belirtilen taahhütnamede öğrenci için “okula gelmediği günlerde de yeme ücretini öder” ifadeleri yer aldı.

Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, “Burada sınıfsal bir farklılık ortaya çıkıyor. Bunun ortadan kalkması için ücretsiz olması lazım” diye konuştu.



