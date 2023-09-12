Kantin fiyatları isyan ettirdi: Tek öğünün maliyeti dört haneye çıktı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:37

Güncelleme: 12.09.2023 - 15:37

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler okul kantinlerine de yansıdı.

Bir öğrencinin günlük ortalama öğlen yemeği masrafı dört hanelere çıktı.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, 2023-24 eğitim öğretim yılı 1. dönemine ilişkin fiyat tarifesini yayımladı.

Buna göre; 60 gram poğaça ve açmanın yanı sıra 90 gram simitin fiyatı da 12 lira olarak açıklandı.

Meşrubat fiyatlarındaki artışta dikkatleri çekerken meyve suyu 15 lira, küçük ayran 10 lira ve süt çeşitleri 13 lira şeklinde fiyatlandı.

Karışık tost, hamburger ve ekmek arası köfte gibi öğrenciler tarafından fazlaca tercih edilen beslenme ürünlerinin fiyatı ise el yaktı.

Listeye göre, 100 gram karışık tost 100 lira, hamburger 50 lira ve ekmek arası köfte 60 liradan kantinlerde satışa çıkarıldı.

İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin fiyat tarifesi: