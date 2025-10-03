Öğrenciler yoğun eğitim yılı içinde tatiller sayesinde kısa bir mola veriyor. Bir haftalık sürelerden oluşan ara tatillerin başlangıç ve bitiş tarihleri öne çıkıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman ara tatile giriyor?

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİLE GİRİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) akademik takvimine göre 2025-2026 eğitim yılı ilk ara tatili 10 Kasım'da olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

8 Eylül'de başlayan birinci dönem 16 Ocak Cuma günü sonlanacak ve öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatiline başlamış olacak. 2 Şubat Pazartesi ise ikinci dönemin ilk günü başlayacak. Okullar ikinci dönemin 26 Haziran 2026'da son bulması ile karnelerini alacak. Böylece 3 aylık yaz tatilinin de kapıları aralanacak.