Sömestr tatili ne zaman sorusu, eğitim öğretim yılının yoğun temposunda yorulan öğrenci ve veli tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? Sömestr tatili ne zaman?

2026 SÖMESTR TATİLİNE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.