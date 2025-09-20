YKS ek tercih boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Üniversite kayıtları elektronik ve şahsen gerçekleştirilirken işlemler 5 Eylül’de tamamlandı. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle birlikte yeni öğrenci alımları yapılacak. Peki, ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?

2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayına alınmadı. YÖK, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri KKTC üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yaklaşık 2 hafta içerisinde ek tercih kılavuzunun açıklandığı görülüyor.

ÖSYM YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak.