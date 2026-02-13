Seçmeli derslerde ‘dayatma’ iddiası: Eğitim-İş’ten tepki

2026–2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak seçmeli ders tercihleri döneminde okullarda yaşanan yönlendirme ve dayatma iddiaları tartışılırken Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube, Maltepe’de gerçekleştirilen okul müdürleri toplantısında seçmeli ders tercihleri konusunda belirli derslerin özellikle seçtirilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiasıyla basın açıklaması yaptı. Sendika, uygulamanın mevzuata ve pedagojik ilkelere aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, seçmeli ders uygulamasının öğrenci ve velinin özgür tercihine dayalı bir hak alanı olduğu vurgulanarak, “Bu alanın daraltılması eğitimde demokratik işleyişin zedelenmesi anlamına gelir” denildi.

MALTEPE’DE TOPLANTI İDDİASI

Açıklamada, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okul müdürlerine seçmeli ders tercihleri konusunda belirli derslerin seçtirilmesi yönünde yönlendirme yaptığına dair ciddi bildirimler aldıklarını açıkladı. Bu yaklaşımın kamu yönetimi sorumluluğuna ve hukuka aykırı olduğu savunuldu.

MEVZUATA ATIF

Açıklamada Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına dikkat çekilerek seçmeli derslerin: Öğrenci ve velinin isteğine bağlı olarak belirlenmesi gerektiği, Okul yönetimlerinin yalnızca bilgilendirme yapmakla yükümlü olduğu, Herhangi bir dersin zorunluymuş gibi dayatılamayacağı, Tercih sürecinde özgür iradenin esas olduğu hüküm altına alındığı belirtildi. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’ndaki “fırsat ve imkân eşitliği” ilkesine de vurgu yapıldı.

“TERCİH HAKKI GASP EDİLİYOR”

Sendika, belirli derslerin kontenjanını doldurmak amacıyla yapılan yönlendirmelerin öğrenci ve velinin tercih hakkını gasp ettiğini savundu. Açıklamada, bu uygulamaların okullarda demokratik katılım kültürünü zedelediği ve farklı branşlardaki öğretmenleri norm fazlası durumuna düşürdüğü ifade edildi. “Seçmeli ders tercih süreçlerine dönük her türlü baskı ve dayatma kamusal eğitim hakkına doğrudan müdahaledir” denilen açıklamada, mevzuata aykırı uygulamalar hakkında idari ve hukuki süreçlerin işletileceği bildirildi.