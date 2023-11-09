Suç örgütü lideri okulda

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

Ürün’ün malzemelerinin dağıtımını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övdüğü Ak Ocaklar isimli kuruluş gerçekleştirdi. Okul müdürü Fesih Demir yardımlardan dolayı Ak Ocaklar Nusaybin İlçe Başkanı Emin Bulut ve Kemal Ürün’e teşekkür etti.

Okulun kurucusu iş insanı Edip Munğan ise Ürün’ün yöneticilik yaptığı çete üyeleri tarafından 2021 yılında öldürülen Oktay Munğan’ın akrabasıydı.

Sahte kimlikle yurtdışına kaçmaya çalışırken geçen mayısta yakalanan Ürün hakkında, 5 cinayet, çok sayıda kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tehdit ve hakaret gibi suçlardan yakalama kararı bulunuyordu.



