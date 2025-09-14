TEDMEM, OECD’nin ‘Bir Bakışta Eğitim 2025’ raporunun Türkiye verilerini değerlendirdi: Mezunlar işsiz kaldı

Tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkelerinden biri olan Türkiye’de yükseköğretim öncesi okullarda öğrenci başına yapılan yıllık harcama 4 bin 32 dolar. OECD ortalaması ise 13 bin 527 dolar.

Ortaöğretim çağında Türkiye’de 15-19 yaş aralığında eğitime katılım oranı yüzde 79 ve her iki yetişkinden biri lise diplomasına sahip değil. OECD ortalamasında ise bu oran yüzde 84.

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporundaki Türkiye için öne çıkan verileri bir araya getirdi.

Rapordaki bazı veriler şöyle:

- Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31.3’ü ne eğitimde ne istihdamda. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 14.1.

- Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı (yüzde 41,6) erkeklerin oranının (yüzde 22.1) neredeyse iki katıyken iken OECD ortalamasında aradaki fark yalnızca 1.5 puan

- Üniversite mezunlarının bile 4’te 1’i istihdamın dışında.

- Türkiye, hem lise mezunları (yüzde 63) hem de üniversite mezunları (yüzde 75.4) için en düşük istihdam oranına sahip OECD ülkesi.

- Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki her iki yetişkinden biri (yüzde 50) lise diplomasına sahip değil.

- 2013-2023 yılları arasında 3-5 yaş aralığındaki çocukların okul öncesi eğitime katılım oranının en çok arttığı ülkelerden biri Türkiye oldu. Oran yüzde 28’den yüzde 51’e yükselse de, OECD ülkeleri ortalamasına bakıldığında (yüzde 85) bu yaş grubunda okulöncesi eğitime katılım oranının en düşük olduğu ülke Türkiye.

ASYA KÖKENLİ

- 13 yaşta okul öncesi eğitime katılım oranı yalnızca yüzde 15 (OECD ortalaması yüzde 79).

- 15 yaşta Türkiye yüzde 98 ile OECD ortalamasını (yüzde 86) aşsa da 4 yaşta bu oranın yüzde 50’nin altında olduğu tek ülke.

- Türkiye tüm uluslararası öğrencilerin yüzde 4.3’ünü çekiyor. Bu öğrencilerin yüzde 71’i Asya, yüzde 20’si Afrika, yüzde 8’i Avrupa kökenli.

- Türkiye’de ilkokul ve ortaokul kademelerinde toplam zorunlu öğretim süresi 8 yılda 6 bin 251 saat.

- OECD ortalaması ise 9 yılda 7 bin 604 saat.

- TEDMEM değerlendirilmesinde, “Veriler, Türkiye’nin eğitimde hem ilerleme kaydettiğini söylüyor hem de çözüm bekleyen alanlara işaret ediyor. Okulöncesi ve yükseköğretime erişim artarken, lise ve üniversite mezunlarının istihdam oranlarının düşük kalması, gençlerin önemli bir bölümünün ne eğitimde ne istihdamda olması ve öğrenci başına yapılan harcamaların OECD ortalamasının oldukça altında kalması raporda dikkat çekiyor” dendi.