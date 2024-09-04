Türkçe kitabında AKP projeleri tanıtıldı, Erdoğan’ın okuduğu şiire yer verildi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiir de yeni eğitim müfredatında kendine yer buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredata ilişkin ders kitaplarını yayımladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin ilk sınıflarında uygulanacak olan yeni müfredatta dikkat çekici noktalar yer aldı. Örneğin Türkçe 5’inci sınıf 2’nci ders kitabında geleneklerin ve bayramların anlatıldığı bölümde “Her bayramın bayram namazının kılınmasıyla başlaması bir gelenek değil, dini bir gerekliliktir” ifadeleri dikkat çekti.

SEÇİM VAADİ KİTAPTA

Aynı ders kitabında yer alan bir kroki çiziminde; sağlık sisteminde yarattığı büyük maliyet ile sık sık gündeme gelen “hasta garantili” şehir hastanelerinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce “seçim vaadi” olarak gündeme getirdiği, çoğu hâlâ tamamlanamamış millet bahçelerinin reklamının yapıldığı görüldü.

ŞİİR DE YER ALDI

Yine aynı ders kitabında şair ve yazar Bestami Yazgan’ın “Gülü İncitme Gönül” şiirinin yer alması dikkat çeken bir başka konu oldu. Söz konusu şiir 21 Mayıs 2017 tarihinde yapılan AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okunmuştu. Erdoğan 2019 yılında Ordu’da partisinin aday tanıtım toplantısında da yine Yazgan’ın başka şiirini okumuştu.