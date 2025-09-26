Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 17:13:00
TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılıyor?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Peki, TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılıyor?

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alabilmek için katılım sağladıkları Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yıl iki kez gerçekleştiriliyor. Peki, TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılıyor?

TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS 2. dönem tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak TUS duyurusuna çevrildi.

Geçmiş yıllara bakıldığında TUS/2 tercih kılavuzu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden kısa süre sonra erişime açılıyor. TUS sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanması nedeniyle tercih işlemlerinin ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

TUS/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

