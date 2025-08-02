Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci belirli bir tarih aralığında gerçekleştirilecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süre içinde adayların, kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine başvurarak gerekli belgeleri teslim etmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları bekleniyor.

Öte yandan, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için sistem 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak. Elektronik kayıt işlemini başarıyla tamamlayan adayların, üniversiteye ayrıca fiziksel belge ile başvuru yapmalarına gerek kalmayacak. Ancak bazı programlar (örneğin özel yetenek sınavı gerektiren bölümler) yüz yüze belge teslimi isteyebilir.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

Kayıt işlemlerinde istenen belgeler üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de, genel olarak şu evraklar talep ediliyor: