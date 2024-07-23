Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:36
Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
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Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.


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