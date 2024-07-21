YKS'de derece yapan Utku'nun hedefi bilim insanı olmak

Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:03

Güncelleme: 21.07.2024 - 14:03

YKS'de derece yapan Utku orta okuldan sonra Konya'dan İstanbul'a giderek İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduğunu, 1 yılı hazırlık olan 5 yıllık bu lisede iyi bir eğitim aldığını söyledi.

Önce Almanya'daki en üst orta öğrenim okul diploması "Abitur" sınavlarına girdiğini ve kazandığını ardından 2 ay gibi bir süre YKS'ye hazırlık için yoğunlaştığını anlatan Dündar, "Hedefim ilk 100'e girmekti. 3. olmayı beklemiyordum. Sonra baktım, 3. olmuşum. Ben 2019'da da LGS birincisi olmuştum. Çocukluktan beri çok kitap okurdum. Matematiğe de her zaman ilgim vardı." diye konuştu.

İlkokuldan itibaren bilimi seven, araştıran biri olduğunu söyleyen Dündar, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri zaten kitap okumayı araştırma yapmayı seviyorum. Bence biraz bütüncül yaklaşmak lazım. 'Son dakika çalıştım oldu' ya da '2 ay çalıştım, oldu' gibi bakmamak lazım."

Dündar, YKS derecesiyle burs kazandığını ve Abitur diplomasıyla Almanya'ya gitmek istediğini belirterek, "Şimdi yurt dışında okumayı planlıyorum. Münih Teknik Üniversitesi'nde matematik okumaya gideceğim. İlerde de tabii zaman gösterir ama akademide kalmak benim için epey cezbedici görünüyor. 3-4 senedir planlarım bu yönde." ifadelerini kullandı.

Utku Kıvanç Dündar'ın babası doktor Tuğrul Kadir Dündar da oğlunun planlı ve düzenli bir genç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlgi alanları genelde televizyonda ya da internette kitap okumak, bilimsel yayınları takip etmek, güncel haberleri takip etmek üzerineydi. Dolayısıyla bir altyapısı vardı. Ortaokul çağından başlayarak matematiğe karşı bir ilgi duydu. Ortaokul bittiğinde Türkiye derecesi yapmıştı. Şehir dışına gitmek için büyük bir isteği vardı. Bir ortaokul çocuğunun o dönem için il dışında okuması bana çok cazip gelmemişti ama İstanbul ziyaretimizde İstanbul Erkek Lisesi'ni gördük. Cezbedici bir okuldu ve biz de gönül rahatlığıyla gönderdik."

Sınav sonucundan çok memnun olduklarını belirten Dündar, "Hem bizi, hem arkadaşlarını, hem okulunu hem de çevresindeki insanları gururlandırdı. Hedefi Almanya'ya gitmek. Münih Teknik Üniversitesi'nden kabul aldı. Mutluyuz, gururluyuz. Tüm ailelerin benzer duyguları yaşamasını arzu ederiz." dedi

Harita mühendisi anne Yasemin Dündar da çok gururlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim hayalimde küçüklüğünden beri Utku'nun kendi ayakları üzerinde duracağını, bilim adamı olacağını görüyordum. Çünkü 2 yaşında kitaplarla uyurdu. Çok küçük yaşta belgesel izlerdi. Zamanını hep verimli kullandı. Film izlese İngilizce, Almanca izlerdi. Çok gururlandık. İkinci gururumuzu yaşattı bize. Ben ileride de çok başarılı olacağını düşünüyorum."