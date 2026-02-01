Cumhuriyet Gazetesi Logo
Üniversite sınavı başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri 2026

1.02.2026 12:21:00
Haber Merkezi
2026 yılında üniversite kapısını aralamak isteyen milyonlarca aday için YKS maratonu başladı. Peki, Üniversite sınavı başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri 2026

YKS (ÜNİVERSİTE SINAVI) 2026 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS’de başvurular ise 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta sona erecek. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 oturumları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 – Cumartesi (Saat: 10:15)

2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 10:15)

3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 15:45)

İlgili Konular: #TYT #YKS