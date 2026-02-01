YKS başvuru tarihleri milyonlarca üniversiteli aday tarafından bekleniyor. Peki, Üniversite sınavı başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri 2026
YKS (ÜNİVERSİTE SINAVI) 2026 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS’de başvurular ise 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta sona erecek. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.
YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 oturumları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 – Cumartesi (Saat: 10:15)
2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 10:15)
3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 15:45)