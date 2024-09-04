Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:28

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:28

Üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılına başlayacağı tarih gündem oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde güz dönemi ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.