Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:03

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:03

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta tamamladı, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı.

YKS ek tercih işlemlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.