Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye’de milyonlarca üniversite öğrencisi ve yeni üniversiteye başlayacak adaylar, “Üniversiteler ne zaman açılıyor?” sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt dönemi sona erdi mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye’deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen genel çerçeve doğrultusunda kendi akademik takvimlerini oluşturuyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çoğu üniversite, güz yarıyılını Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk haftasında başlatmayı planlıyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜREÇLERİ VE TARİHLERİ SONA ERDİ Mİ?

Üniversite kayıtları 5 Eylül'de tamamlanıyor. Akabinde okullardaki akademik takvimler de yürürlüğe girmiş oluyor.