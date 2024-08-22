Üniversitelere kayıt işlemleri yarın sona erecek

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversitelere kayıt işlemleri yarın sona erecek. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar açıklanacak.

ANKA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 15:34
Üniversitelere kayıt işlemleri yarın sona erecek
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 19 Ağustos’ta başlayan kayıt işlemleri 23 Ağustos’ta sona erecek. 2024 YKS sonuçlarına göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi.

Yaklaşık bir milyona yakın adayı ilgilendiren kayıt işlemleri yarın sona erecek. Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden ya da üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabilecek.  Kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte ise ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar açıklanacak ve ek tercih süreci başlayacak. Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, devlet üniversitelerinde lisans programlarının kontenjanlarının yüzde 98.8’i dolarken, önlisans programlarının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 91.14 olarak gerçekleşti.


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