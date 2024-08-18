2024 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi açıklandı mı?

Yayınlanma: 18.08.2024 - 15:35

Güncelleme: 18.08.2024 - 15:35

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının tamamlanması ardından, KPSS Lisans 2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM takvimine göre, KPSS lisans sınavı sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü duyurulacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, KPSS lisans sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi ve mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler.

KPSS TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.