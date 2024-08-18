2024 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi açıklandı mı?

KPSS Lisans sınavının ÖSYM tarafından uygulanmasının ardından, KPSS Lisans 2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 15:35
2024 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi açıklandı mı?
Abone Ol google-news

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının tamamlanması ardından, KPSS Lisans 2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu.  ÖSYM takvimine göre, KPSS lisans sınavı sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi. 

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü duyurulacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, KPSS lisans sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi ve mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler.

KPSS TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.


kpss haberleri KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi haberleri KPSS ön lisans haberleri KPSS Ön Lisans Sınavı haberleri kpss önlisans haberleri kpss sonuç sorgulama haberleri kpss sonuçları ne zaman açıklanır? haberleri kpss sonuçları nerden, ne zaman öğrenilir? haberleri 2024 KPSS ORTAÖĞRETİM haberleri

İlgili Haberler

2024 KPSS: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı
KPSS ÖABT cevap anahtarı yayınladı mı? KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT cevap anahtarı yayınladı mı? KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler