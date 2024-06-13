Üniversitelerin sözel bölümleri neler? Sözel bölümler taban puanları...
YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında milyonlarca öğrenci için tercih heyecanı başlayacak. Sınava giren katılımcılar şimdiden tercih edecekleri bölümler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Üniversitelerin sözel bölümleri neler? Sözel bölümler taban puanları...
YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak. Peki, Üniversitelerin sözel bölümleri neler? Sözel bölümler taban puanları...
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER NELERDİR?
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Kültürü
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetimi (
Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Halkbilimi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İslam Bilimleri
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik
Yerel Yönetimler
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