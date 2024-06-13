Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:45

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:46

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak. Peki, Üniversitelerin sözel bölümleri neler? Sözel bölümler taban puanları...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER NELERDİR?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Kültürü

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetimi (

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Halkbilimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İslam Bilimleri

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Yeni Medya

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

Yerel Yönetimler