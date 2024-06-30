Uzmanlar LGS sonrası doğru okul seçimi için önerilerini sıraladı, öğrencileri uyardı
Kariyer hedefinizi belirleyin. Okulların ilan ettiği taban puana bakarak puanınızın yettiği okullarla ilgili mutlaka ön araştırma yapın.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın açıklanmasının ardından sıra tercih yapmaya geldi. Doğru tercih yapabilmek için tüm seçeneklerin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Değerlendirilmesi gereken seçenekler şöyle:
- LGS puanı ile öğrenci alan okullardan (Fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri) hangisinin neden tercih edilmesi veya sizin için neden tercih edilmemesi gerektiğini belirleyiniz. Örneğin YKS’de hedefiniz fen bilimleri alanına yönelik bir program değilse (tıp, mühendislik vb.) fen lisesi yerine Anadolu lisesi seçmek daha doğru olacaktır.
- Tercih etmeyi düşündüğünüz okulların sizin kariyer hedefinize, ilgi ve yeteneğinize uygunluğunu değerlendiriniz.
- Seçtiğiniz okuldan alan veya daldan mezun olduktan sonra kariyer hedefinize ulaşmak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini iyi araştırınız. Örneğin mesleki teknik Anadolu liselerinden birini seçecekseniz öncelikle seçeceğiniz mesleğe yatkınlığınızı, yükseköğrenim şansınızı ve iş bulabilme imkânlarıyla ilgili araştırma yapınız.
- Seçeceğiniz okulun diline dikkat ediniz.
- Aynı yüzdelik dilimindeki okullardan öncelikle evinize yakın olanı tercih ediniz.
- Tercihiniz sınavla öğrenci alan özel okullardan biri ise okulların ilan ettiği taban puana bakarak puanınızın yettiği okullarla ilgili ön araştırma yapınız. Seçmeyi düşündüğünüz okulun avantaj ve dezavantajlarını iyi araştırınız.
- Özel okullardan birine kayıt yaptırmanız durumunda LGS puanı ile tercih yapamayacağınızı unutmayınız.
TERCİHTE İŞLEM SIRASI
- Tercihiniz sınavla öğrenci alan özel okullardan biri ise
- 29 Haziran-2 Temmuz istediğiniz özel okulların ilan ettiği taban puanları okulların internet sitelerinden araştırınız.
- İstediğiniz okulların taban puanı sizin puanınıza eşit veya sizin puanınızdan daha düşük ise puanınızın yettiği okullara 2 Temmuz tarihine kadar ön kayıt işlemenizi (okula giderek) yaptırınız.
- İstediğiniz okulların puanlarını 7 Temmuz tarihine kadar sürecek olan ön kayıt, asıl liste, yedek liste dönemlerini takip ediniz.
- Girebileceğiniz özel okula karşılık girebileceğiniz bir fen lisesi veya Anadolu lisesini karşılaştırarak hangi okul türünü seçmeniz gerektiğine karar veririz
- Seçiminiz bir özel okuldan yana olmaya devam ediyorsa okulların serbest kayıt dönemini takip etmeye devam ediniz. Sınavla öğrenci alan resmi liselerden yana ise tercihlerinizi yapmak üzere çalışmaya başlayınız. Tercihiniz LGS ile öğrenci alan devlet liselerinden biri ise
- 29 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir.
- Tercih listenizi oluştururken LGS ile öğrenci alan farklı okul türlerinden Türkiye yüzdelik diliminize denk ve en fazla (+2, -2) yüzdelik diliminde olan okulları belirleyiniz.
- Belirlediğiniz okulları okul türüne bakmaksızın yüzdelik dilimine göre sıralayınız.
- Yaptığınız sıralamayı 10 okula indirmek için aynı puan grubunda olan okullardan daha çok istediklerinizi belirleyiniz.
- Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6. tercihinize yazınız. Kendinizi garantiye almak için son dört okulu kendi puanınızdan düşük okullardan seçerek sıralayınız. İlk beş okulu yüzdelik dilimi ve istek sıranıza göre oluşturarak yazınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Otel ve evler tahliye edildi!
- Dev operasyon: Tutuklandılar
- İkinci el otomobil satışında düşüş: 'Fiyatlar artacak'
- Otoyolda büyük kaza
- Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
- Aşırı sıcaklar hasadı vurdu: Üretici tarlaya bile inmedi
- Büyük zammın nedeni belli!
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi
- Demet Şener, ünlü oyuncu ile akraba çıktı!