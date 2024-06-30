Uzmanlar LGS sonrası doğru okul seçimi için önerilerini sıraladı, öğrencileri uyardı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın açıklanmasının ardından sıra tercih yapmaya geldi. Doğru tercih yapabilmek için tüm seçeneklerin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Değerlendirilmesi gereken seçenekler şöyle:

LGS puanı ile öğrenci alan okullardan (Fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri) hangisinin neden tercih edilmesi veya sizin için neden tercih edilmemesi gerektiğini belirleyiniz. Örneğin YKS’de hedefiniz fen bilimleri alanına yönelik bir program değilse (tıp, mühendislik vb.) fen lisesi yerine Anadolu lisesi seçmek daha doğru olacaktır.

Tercih etmeyi düşündüğünüz okulların sizin kariyer hedefinize, ilgi ve yeteneğinize uygunluğunu değerlendiriniz.

Seçtiğiniz okuldan alan veya daldan mezun olduktan sonra kariyer hedefinize ulaşmak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini iyi araştırınız. Örneğin mesleki teknik Anadolu liselerinden birini seçecekseniz öncelikle seçeceğiniz mesleğe yatkınlığınızı, yükseköğrenim şansınızı ve iş bulabilme imkânlarıyla ilgili araştırma yapınız.

Seçeceğiniz okulun diline dikkat ediniz.

Aynı yüzdelik dilimindeki okullardan öncelikle evinize yakın olanı tercih ediniz.

Tercihiniz sınavla öğrenci alan özel okullardan biri ise okulların ilan ettiği taban puana bakarak puanınızın yettiği okullarla ilgili ön araştırma yapınız. Seçmeyi düşündüğünüz okulun avantaj ve dezavantajlarını iyi araştırınız.

Özel okullardan birine kayıt yaptırmanız durumunda LGS puanı ile tercih yapamayacağınızı unutmayınız.

TERCİHTE İŞLEM SIRASI