VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları ile öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM yükseköğrenim burs başvuruları nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuruları, 21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvurular yalnızca VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, burs başvuru süreciyle ilgili değerlendirme sonuçları ve duyurular da yine aynı web sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

2025 VGM BURS TUTARLARI NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL'dir.