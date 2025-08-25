Cumhuriyet Gazetesi Logo
YKS 2025 tercih: YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu?

YKS 2025 tercih: YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu?

25.08.2025 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YKS 2025 tercih: YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istemediği bölüm ve üniversiteye yerleşen adaylar ek tercihlere odaklandı. Peki, YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu?

ÖSYM tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda ek tercihler yapılacak. Peki, YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu?

Image

YKS YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS’de tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar ikinci bir tercih yapamayacak. Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleşen ya da kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da ek yerleştirme döneminde yeniden tercih yapma hakkına sahip değildir.  Üniversite kazanan adayların kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmuyor.  Ön lisans veya lisans bölümünü kazanan ancak kayıt yaptırmayan adayların OBP puanı düşüyor.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ BEKLENİYOR

Üniversite kayıt maratonu 1-5 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından YKS ek tercih işlemleri için ayrıca takvim duyurulacak. Tercihler, T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılacak.

İlgili Konular: #YKS #YKS tercih #yks tercih sonuçları