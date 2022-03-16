YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti belli oldu

16 Mart 2022 Çarşamba, 17:58

Geçen yıl 2,5 milyon adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru süresi tamamlandı. ÖSYM, başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı tanıdı. YKS geç başvuru ücreti, banka şubelerinden yatırılabileceği gibi ÖSYM'nin internet sitesinden online olarak da ödenebiliyor.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi almak isteyen adaylar, her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor.

Normal başvuru tarihleri 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihlerinde tamamlanırken, geç başvurular ise 16-17 Mart 2022 günlerinde yapılıyor.

2022 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl gerçekleştirilecek YKS'ye geç başvuru ile katılmak isteyen adaylar;

* Sadece TYT'ye girecekse 172,5 TL,

* TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine katılacaksa 345 TL,

* TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girecekse 517,5 TL yatıracak.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinin yanı sıra ÖSYM AİS mobil uygulamasından ya da ÖSYM bürolarından yapılabiliyor.

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 18 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu ise aynı gün saat 15.45'te yapılacak.

2022 BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önlisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Üniversite bölümlerine yerleştirmeler, YKS'den en yüksek puan aldan adaydan en düşüğüne doğru yapılacak. 1 soruyu dahi doğru yanıtlayan bir aday, kontenjanı boş kalan bir bölüme yerleşebilecek.

2022 YKS SINAV ÜCRETİ NEREYE, NASIL YATIRILIR?

YKS sınav ücret için son gün 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 23.59 olarak belirlendi. YKS'ye başvuran adayların seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırmaları gerekiyor.

YKS için ücretler, ÖSYM'nin internet sitesinde belirlediği bankalara ödenecek:

İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank; ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)