YÖK açıkladı! Hangi bölümlerin kontenjanı azalacak? Hukuk, tıp, mühendislik, işletme hangi bölümlere öğrenci alımı azalacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı"na katıldı. Açıklamalarda bulunan Özvar, bazı üniversite bölümlerinde kontenjanın azalacağını açıkladı. Peki, Hangi bölümlerin kontenjanı azalacak? Hukuk, tıp, mühendislik, işletme hangi bölümlere öğrenci alımı azalacak?

HANGİ BÖLÜMLERİN KONTENJANI AZALACAK?

Özvar, "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacaktır." dedi.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ KONTENJANI ARTIRILDI

Özvar, 2023-2025 yılları arasında mühendislik fakültelerinin kontenjanlarında da önemli bir azaltmaya gidildiğini anımsattı.

Son iki yılda kurulan veya ivme kazanan programlara ilişkin Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Yapay zeka mühendisliği yüzde 63, siber güvenlik mühendisliği gibi mühendislik programları ile harita mühendisliği yüzde 23, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği yüzde 19, jeoloji mühendisliği yüzde 8, nanoteknoloji mühendisliği yüzde 81, gemi makineleri işletme mühendisliği yüzde 4, otomotiv mühendisliği yüzde 4, uçak mühendisliği yüzde 3, deniz ulaştırma işletme mühendisliği yüzde 9, endüstriyel tasarım mühendisliği yüzde 32, malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği yüzde 49, orman endüstrisi mühendisliği yüzde 16, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği yüzde 8, metalurji ve malzeme mühendisliği yüzde 3, su ürünleri mühendisliği yüzde 2 gibi mühendislik programlarında değişen oranlarda kontenjanlar artırılmıştır."