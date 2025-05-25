2025 YÖKDİL'in bu yılki ikinci sınavı olacak olan YÖKDİL 2 için geri sayım başladı. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.