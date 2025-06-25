Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile akademik dil yeterliliği puanına ihtiyaç duyan adayların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Peki, YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) geç başvuru tarihi belli oldu.

Takvime göre 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.

2025 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda İSE sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

Buna göre YÖKDİL geç başvuru ücreti 1200 TL olacak.

Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.

Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.