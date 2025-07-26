Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Temmuz'da uygulanacak olan YÖKDİL öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınav hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 kaç dakika, kaç soru var?

2025 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sınav tarihi ve saati belli oldu.

Buna göre; 2025 YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2025-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.