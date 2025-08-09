Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cumartesi günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşabilecek.

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

Lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli.

Öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sınav sonuçları sürekli geçerli kabul edilir.