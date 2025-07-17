2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/2) sınava giriş belgelerine nasıl ulaşılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava katılacak adaylar sınava giriş belgelerini nereden ve nasıl ulaşacağını araştırıyor. Peki, YÖKDİL sınava giriş belgesi nasıl alınır? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ayrıntılar...

2025 YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİNE NASIL ULAŞILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

2025 YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.