YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınavı 27 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Bu yıl ikinci kez yapılan YÖKDİL sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması geldi. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, lisansüstü program başvurularında ve yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyetinde 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

YÖKDİL/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yayımlanan tüm sorulara ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Sorular, sınavdan sonra 10 gün süreyle görüntülenebilecek olup, bu erişim süresi 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.