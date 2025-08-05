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YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

5.08.2025 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınavı 27 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Bu yıl ikinci kez yapılan YÖKDİL sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması geldi. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, lisansüstü program başvurularında ve yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyetinde 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

YÖKDİL/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yayımlanan tüm sorulara ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Sorular, sınavdan sonra 10 gün süreyle görüntülenebilecek olup, bu erişim süresi 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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