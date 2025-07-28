2025 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 2 sınav sonuçları nereden öğrenilir?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.