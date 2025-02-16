Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:05

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile akademik yükseltmelerde, akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların girdiği YÖKDİL’in bu yılki ilk oturumu geride kaldı. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplam 16 bin 452 kişinin görev yaptığı sınavın sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.