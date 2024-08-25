Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

9 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Okul zili öncesi artan maliyetler ise velileri kara kara düşündürüyor. Son olarak Ankara’da servis ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Başkentte öğrenci servis fiyatları en yakın mesafede aylık 1860 lira oldu. Gazetemize konuşan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, “Asgari ücretle kıt kanaat geçinmeye çalışan, çocuğuna sağlıklı beslenme bile hazırlayamayan veliler, çok yüksek ücretli olan servislere para vermek zorunda kalıyorlar. Zamlar velilerin belini büküyor” ifadesini kullandı. Deveci, servis sorunun çözümünü, “Devlet her mahalleye yeterince okul yapacak, çocuklar servis kullanmadan, güle oynaya, yürüyerek okullarına gidecekler” diye açıkladı.