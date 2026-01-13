1 ABD Doları 1 milyon İran Riyali'ni aştı!

İran sokaklarını yangın yerine çeviren protestoların arkasındaki temel neden olarak yüksek enflasyon öne çıktı. Enflasyonun ulaştığı seviyeler ülke ekonomisindeki kırılganlığı daha görünür hale getirdi.

GOOGLE VER İLERİNDE İRAN RİYALİ

Yaşanan sert değer kaybı Google grafiklerine de yansıdı. Google verilerinde 1 İran Riyali, 0,00 dolar olarak kaydedildi. İran Riyali’nin aşırı değer kaybetmesi nedeniyle Google borsa grafiği, veriyi net bir doğrulukla yansıtamayarak yuvarlama yaptı.

DOLAR VE TL KARŞISINDAKİ DURUM

Verilere göre 1 ABD doları, 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali seviyesine ulaştı. Türk Lirası da İran Riyali karşısında dikkat çekici bir konuma geldi. 1 Türk Lirası, 25 bin 366 İran Riyali’ne eş değer oldu.

D ÜNYANIN EN ÇOK DE ĞER KAYBEDEN PARALARI ARASINDA

İran Riyali, yaşadığı sert düşüşle dünyanın en çok değer kaybeden ikinci para birimi konumuna geriledi. Bu listede ilk sırada ise Lübnan Pound’u yer aldı.

İRAN Y ÖNET İMİNDEN A ÇIKLAMALAR

Protestocuların sokakları doldurduğu İran’da ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney, yaşananlardan CIA ve Mossad’ı sorumlu tuttu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise sürece ilişkin olarak "sorumluluğun kendi üzerlerinde olduğunu" ifade etti.