10 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor.
Peki, 10 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
İşte 10 Kasım 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 42.88 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.79 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
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