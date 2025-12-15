Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak?

15.12.2025 12:19:00
Asgari ücret toplantısının ilk geçen cuma gerçekleşti. Talepler iletilirken rakam netleşmedi. Peki, 2026 Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret için pazarlıklar başladı. Peki, 2026 Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni toplantı için belirlediği tarih 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Hâlihazırda net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılı için ne kadar artacağı yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre masada yüzde 25 ile yüzde 33 arasında değişen farklı zam oranları konuşuluyor.

