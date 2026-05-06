Milyonlarca çalışan, 2026 Temmuz dönemi için asgari ücret artışı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 2026 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete en son ne zaman ara zam yapıldı?

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan yeni asgari ücret rakamları kapsamında, çalışanların eline geçen net ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira seviyesinde açıklandı.

2026 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret genellikle yılda bir kez belirlenirken, önceki yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yıl ortasında ek zam uygulamalarının devreye alındığı görülmüştü. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer bir ara zam ihtimali yeniden gündeme gelmiş durumda. Ancak şu an için asgari ücrete ara zam yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETE EN SON HANGİ YIL ARA ZAM YAPILDI?

Asgari ücrette ara zam uygulamaları geçmiş yıllarda farklı ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterirken süreç şu şekilde şekillendi: