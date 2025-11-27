Yurt dışından telefon getirtmek isteyen yurttaşlar, IMEI kayıt ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2026 cep telefonu IMEI kayıt ücreti kaç TL oldu? Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar?

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu kapsamında yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni IMEI kayıt ücreti de netleşti.

Geçtiğimiz yıl 45.614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, 2026 itibarıyla 57.241 TL olarak güncellenecek.

IMEI kaydını mevcut ücret üzerinden yaptırmak isteyen kullanıcıların ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.