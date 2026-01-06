Ocak 2026 dul ve yetim aylığı artışı, milyonlarca hak sahibinin gündeminde yer alıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte zam oranları kesinlik kazandı. Peki, 2026 Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam geldi?

2026 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), vefat eden kişinin emekli maaşı üzerinden hak sahiplerine paylaştırılır.

%50 Hisse: Eşin çalışması veya emekli olması durumunda ya da çocukların da maaş alması durumunda eşe ödenen orandır.

%25 Hisse: Çocuklara ödenen hisse oranıdır.

%75 Hisse: Eşin, vefat eden sigortalıdan başka maaş alan kimsesi (çocuğu) yoksa ve kendisi de çalışmıyorsa aldığı en yüksek orandır.

Dul ve yetim aylığı hesaplaması, vefat eden sigortalının maaşına ve hak sahibinin hisse oranına (%25, %50, %75) göre değişiklik göstermektedir. %12,19'luk zam oranı uygulandığında oluşan yeni tablo şu şekildedir:

Dul Maaşı (%50 Hisse Oranı)

Temmuz 2025 Maaşı: 8.440 TL

Ocak 2026 Zam Oranı: %12,19

2026 Ocak Zamlı Dul Maaşı: 9.468 TL

Yetim Maaşı (%25 Hisse Oranı)

Temmuz 2025 Maaşı: 4.220 TL

Ocak 2026 Zam Oranı: %12,19

2026 Ocak Zamlı Yetim Maaşı: 4.734 TL

Sadece eşe ödenen (%75) dul maaşı Temmuz ayından itibaren 11 bin lira olan kişiye yüzde 12,19 zam gelecek ve ödemesi bin 340 lira artacak ve 12 bin 340 liraya ulaşacak.

12 bin lira dul maaşı alana ise %12,19 zam gelmesi durumunda aylığı 1.462 lira yükselecek ve 13 bin 462 lira olacak.

12 bin 500 lira dul ve yetim maaşı olana ise %12,19 zam gelmesi durumunda maaşı 1.523 lira yükselecek ve 14 bin 23 lira olacak.

Emekliye gelecek zam oranının %12,19 olurken 13 bin lira dul maaşı alanların ödemesi 1.584 lira artacak ve 14 bin 584 liraya yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

5 bin 388 TL olan 65 yaş aylığı ise 6 bin 390 TL oldu.