Emekli zammı maaşı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Peki, 2026 Ocak zammına göre en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 771,67 TL'ye çıkması bekleniyor.

ARALIK AYI VERİSİ BEKLENİYOR

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak.

Böylece memur ve memur emeklileri ile emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Aralık ayı enflasyonu için 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için enflasyonun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.