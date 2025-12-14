Fenerbahçe Medicana deplasmanda zorlanmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 18:04:00
AA
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 25-10, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

BAHÇELİEVLER'İN HASRETİ DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana 30 puana yükselirken Bahçelievler 0 puanda kaldı.

Fenerbahçe Medicana, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Bahçelievler ise Nilüfer Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer

Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)

Fenerbahçe Medicana: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)

Setler: 10-25, 15-25, 16-25

Süre: 75 dakika (22, 25, 28)

