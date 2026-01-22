Yaklaşan Ramazan Bayramı ile beraber, emekli bayram ikramiyesi de gündeme geldi. Peki, 2026 Ramazan-Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLACAK?

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli için en kritik gündem maddesi haline gelen bayram ikramiyesi zammı için Ankara kulislerinden ilk rakamlar sızmaya başladı. Masada özellikle 5.000 TL ve 5.500 TL olmak üzere iki güçlü senaryo bulunuyor. Geçtiğimiz yıl her bir bayram için 4.000 TL, toplamda ise 8.000 TL alan emeklilerin, 2026 yılında yapılacak artışla birlikte yıllık toplamda 10 bin TL ile 11 bin TL arasında bir ödeme alması öngörülüyor.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.