25 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:01

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:01

Küresel piyasalarda brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Son olarak dün benzin fiyatlarına 1,20 TL'lik fiyat artışı yapıldı. Peki, 25 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,75 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.17 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,64 TL

Motorin litre fiyatı: 41,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.63 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,08 TL

Motorin litre fiyatı: 42,15 TL

LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,53 TL

Motorin litre fiyatı: 42,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.93 TL