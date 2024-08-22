260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:59

Güncelleme: 22.08.2024 - 11:24

Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı ve eşi Pınar Ellialtı, kendi ürettikleri ve 260 liraya sattıkları bir şarabı gittikleri mekanda 3 bin 300 liraya içti.

Gazeteci Vahap Munyar, Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı ve eşi Pınar Ellialtı’nın ancak Türkiye’de yaşayabilecekleri bir olayı anlattı. Ellialtı Ailesi bir akşam yemeğinde kendi ürettikleri şarabı 11-12 katı fiyatına içtiler.

Munyar’ın aktardığına göre Ellialtı çifti, gittikleri restoranda kendi ürettikleri şaraplardan birini sipariş verdi. Yemeğin sonunda gelen hesapta, kendi şaraplarının restorandaki fiyatını 3 bin 300 lira görünce şaşırdılar. İtiraz etmeyip hesabı ödediler ancak kendi şarabına ödediği 3 bin 300 lira Selim Zafer Ellialtı’nın içine oturdu. Ertesi sabah pazarlama ekibine restoranın adını söyledi ve o şarabı kaç liraya verdiklerini sordu.

“DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE GÖTÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL”

260 liraya verdiklerini öğrenen Ellialtı iç geçirdi, hayıflandı:

“Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu. Onu anladık. Ancak, bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil…”

“İÇİME OTURDU”

Selim Zafer Ellialtı, bu olayı geçenlerde kendi mekanlarından birinde buluştuğumuzda anlattı. Ellialtı’yı dinlerken Desert Group Kurucusu Yücel Özalp’in kendi işlettiği mekanlardan Okra İstanbul’da düzenlediği buluşmayı anımsadım.

Özalp’in düzenlediği buluşmada Doluca Şarapçılık Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kutman Oral’la sektörü konuşurken restoranlardaki fiyatlama davranışı da gündeme gelmişti:

“Restoranda kendi ürettiğimiz şarabın bir şişesine 5 bin 500 lira ödedim, içime oturdu…”