3 Eylül bekleniyor

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Türkiye’de ilk altı aylık enflasyon artışı yüzde 24.73. Kamu sözleşmelerine göre işçilere ikinci altı aylık yüzdelik zammın yanı sıra enflasyon farkları da ödeniyor.

Ancak 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinin birçoğunun başlangıç tarihi farklı. Bu nedenle bir aylık zaman farkı bile zam açısından sorun yaratıyor. Ücretler arasındaki denge bozuluyor. Bu kapsamda işçi konfederasyonları başlangıcı 1 Şubat ve sonrası sözleşmeler için ek çerçeve protokol istedi. Alınan bilgiye göre iktidardan işçi örgütlerine net bir yanıt verilmedi. Sadece “Çalışıyoruz” dendi.