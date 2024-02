35 milyar dolarlık dev birleşme

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:24

Güncelleme: 20.02.2024 - 12:24

ABD'li yatırımcı Warren Buffett'in hissesi bulunan banka Capital One, kredi kartı sağlayıcısı Discover Financial Services'ı 35.3 milyar dolar değerinde hisse senedi karşılığında satın alacak.

Kapsamlı bir antitröst incelemesine tabi tutulması beklenen anlaşma sonucunda kurulacak şirketin, büyük bir ABD kredi kartı şirketi olması ve rakipleri JPMorgan Chase ve Citigroup ile rekabet edebilecek ve varlıkları açısından ABD'nin altıncı büyük bankası olması bekleniyor.

Capital One ve Discover Financial Services'ın yaptıkları açıklamaya göre, Discover hissedarları, her Discover hissesi için 1.0192 Capital One hissesi alacak. Bu miktar Discover'ın Cuma günkü kapanış fiyatının yüzde 26.6 üzerinde bulunuyor.

Satın alma işlemi tamamlandığında Capital One hissedarları birleşme sonucunda oluşan yeni şirketin yüzde 60'ına, Discover hissedarları ise yüzde 40'ına sahip olacak.

Capital One anlaşmanın 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmasının beklendiğini açıkladı.