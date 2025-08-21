6.5 milyon memur ile memur emeklisinin kaderi hakeme kaldı: Zamda anlaşma yok

Sözleşmede hizmet kolları üzerindeki görüşmeler son gün olan önceki gün gece yarısına kadar devam etti. Toplam 11 hizmet kolu bulunuyor. 10 hizmet kolunda Memur-Sen’e bağlı sendikalar, 1 hizmet kolunda da Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika hükümet ile anlaşmaya vardı. Sendikalar hizmet kolunda sözleşmeye imza attı.

GENELDE ANLAŞMA YOK

Ancak memur ile memur emeklilerinin maaş ve aylık zamlarının da içerisinde olduğu genele ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Hükümet enflasyon tahmininin altındaki teklifinde ısrar etti. Merkez Bankası (MB), 2026 sonu için enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağını tahmin etmişti.

Hükümet ise gelecek yıl için memur ile memur emeklisine yüzde 11+7 zam verdi. Oysa enflasyonda tahminin üst bandı yüzde 19’du. MB enflasyonda 2026 ara hedefini ise yüzde 16 olarak belirlemişti. Hükümette 2026 için ara hedefi dikkate almış oldu. Bankanın enflasyonda 2027 ara hedefi ise yüzde 9. Hükümetin teklifi ise yüzde 4+4’te kaldı. Taban aylıkta bin liralık artış da değiştirilmedi.

Önceki yıllarda hükümetin verdiği rakamları aynen kabul ettiği için sendikalar tarafından “noter” olmakla eleştirilen hakem heyetinin bu kez enflasyon verilerini dikkate alıp almayacağı önümüzdeki günlerde görülecek.

‘UZLAŞAMADIK’

Yetkili konfederasyon olarak imza yetkisi elinde bulunduran Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sürecin büyük stres altında işlediğini, uzlaşmazlıkla sonuçlandığını söyledi. Gelen tekliflerin ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde olmadığını dile getiren Yalçın, yaptıkları eylemlere karşın gelen teklifin yükselmediğini bildirdi. Yalçın, “Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor.

Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık” diye konuştu.

SON KARAR HAKEMDE

Toplu sözleşme anlaşmazlıkla sonuçlandığı için memur ile memur emeklilerinin kaderi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı. Bu kurul 11 üyeden oluşuyor. Oluşumu da şöyle: Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, başkanvekili, başkan yardımcısı veya daire başkanları arasından Cumhurbaşkanı’nca başkan olarak seçilecek bir üye.

Cumhurbaşkanı’nca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye. Memur-Sen’den iki, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş’ten birer üye. Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye. Memur-Sen tarafından üç, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş tarafından ikişer olmak üzere en az doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı’nca seçilecek bir üye.

AĞIRLIK HÜKÜMETTE

Buna göre hakem kurulunun 6 üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. 1 üye de yine konfederasyonların önerdiği isimler arasında Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Hakem heyetinin çalışma süresi 5 gün. Başvurulan güne göre sözleşme en geç 27 Ağustos’ta sona erecek. Hakemin vereceği karar kesin nitelik taşıyor.

MEMUR-SEN’E TEPKİ

Sözleşme masasında yer alan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yetkili konfederasyon Memur-Sen’i eleştirdi. Bir tarafta toplu sözleşme yasasından kaynaklanan aksaklıklar olduğuna işaret eden Kahveci, “Diğer tarafta ise yetkili konfederasyonun süreci doğru yönetememesi, sorunları toplu sözleşme masasında müzakere etmek yerine kapalı kapılar ardında çözmeyi hedefleyen yaklaşımlar bugün gelinen noktayı hazırlayan en önemli unsurlar oldu ” dedi.

ENFLASYONA EZDİRMEYECEKLERMİŞ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hizmet kollarına yönelik imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini iddia etti. Işıkhan, genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede yani toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandığını söyledi.

Geçen sözleşmede bunun 341 olduğuna dikkat çeken Işıkhan, şefin altındaki tüm genel idari hizmet personeliyle yardımcı hizmetler sınıfında, müdürlere ve müdür yardımcılarında, avukatların ek ödemelerinde, şeflerin tazminatlarında, mühendis ve mimarların ek ödeme oranlarında, jeolog, kimyager ve fizikçilerin tekniker ve teknisyenlerin, veteriner hekimlerin ek ödemelerinde, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinde, akademik personelin eğitim öğretim ödeneğinde önemli artışlar sağladıklarını savundu. Sözleşme çerçevesinde memurların toplamda 80 milyarlık bir kazanım elde edeceğini ileri süren Işıkhan, “Yıllardır dile getirilen ve çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşmeyle mutabakata varılmış ve sorun çözülmüştür. Ayrıca bazı fazla çalışma saatlerine de yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi” dedi.

‘HAKEM KURULU'NA ZERRE GÜVENMİYORUZ’

Memur-Sen, hakeme başvurmayacaklarını açıkladı. "Hakem Kurulu'na zerre güvenmiyoruz" diyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kendileri için atılacak bir adım kalmadığını söyledi. Yasaya göre kamu işvereninin de sözleşmeyi hakeme götürme yetkisi bulunuyor. Bakan Vedat Işıkhan da kararı hakemin vereceğini söylemişti.