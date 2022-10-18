7 milyon kişinin genel sağlık sigortasını devlet karşılıyor: Asgari ücret bile alamıyorlar

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Sağlıktan yararlanabilmek için GSS primlerinin ödenmesi gerekiyor. Prim ödemek için aile içerisinde kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olmaması gerekiyor. Bugün için bu rakam 1668 TL. Bunun altında olan kişilerin GSS primini devlet ödüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Temmuz 2022 itibarıyla Türkiye nüfusunun 74 milyon 578 bin 576’sı sosyal güvenlik kapsamında. 9 milyon 145 bin 531 bin kişinin ise sosyal güvenliği yok. Bu nüfusun 2 milyon 163 bin 777’si GSS primini kendisi öderken 6 milyon 981 bin 754’ünün prim ödemesini ise devlet yapıyor.

Bütçeden SGK’ye yapılan cari transferler içerisinde en büyük kalemlerden birisini sosyal güvenliği olmayanlar için yapılan GSS prim ödemeleri oluşturuyor. Bu yıl bu kapsamda SGK’ye 24.3 milyar lira ödeme yapıldı.

SEFALET YAŞANIYOR

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Bu verilere göre, milyonlarca insan açlık ve sefalet koşullarında yaşıyor. GSS kapsamında olan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen işsizler, işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf, çiftçi var. 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın derdi yoksulluğu ortadan kaldırmak değil, yoksulluğu yönetmek.”