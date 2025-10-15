80 bin lira alan emekliyi bulamadılar: Bakan Işıkhan'dan yanıt yerine link

Geçen yıl, “en düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL’ye çıkardık, sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük kısmı 12 bin 500 TL alıyor. Hayır yanlış, 50-60-80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu” diye açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “bu aylıkları alan kaç emekli var” sorusuna ise yaklaşık 1 yıl sonra ancak yanıt verebildi.

Yanıtta da bu aylıkları alan emeklilerin sayısı yerine SGK’nın internet sitesine yönlendirme yapıldı. Soru önergesini veren CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, verilere buradada ulaşamadıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 25 Ekim 2024’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önerge 4 Kasım 2024 tarihinde bakanlığa ulaştı. Bakırlıoğlu’nun soru önergesinde, Türkiye’de birçok emeklinin açlık sınırının altındaki aylıklarla yoksulluğa mahkum edildiklerine, büyük bir kısmının da hayatlarını sürdürebilmek için emekli olduğu halde çalışmak zorunda kaldıklarına dikkat çekilmişti.

BAKANIN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Önergede, Işıkhan’ın, katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye’de sadece 12 bin 500 TL alan emekliler yok, daha yüksek maaş alanlar da var. Yanlış bir algı var; emeklilerimizin büyük bir kısmının bu maaşı aldığı sanılıyor. Oysa 50-60-70 ve 80 bin TL aylık alan vatandaşlarımız söz konusu” dediği anımsatıldı. Bakanın bu sözlerine işaret eden Bakırlıoğlu, önergesinde, şu soruları yöneltmişti:

“Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 50 ile 59 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 60 ile 69 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 70-79 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 80 bin ve üzerinde olan kaç emekli vardır?”

341 GÜN SONRA YANIT

Bakan Işıkhan, 25 Ekim 2024’te yöneltilen, 4 Kasım 2024’te bakanlığa ulaşan soru önergesine yaklaşık bir yıl sonra 10 Ekim 2025’te tek cümle ile yanıt verdi. Yanıtta, “SGK’dan aylık alan kişilere ilişkin bilgiler SGK resmi web sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmakta olup, dosya bazında aylık tutarları dönemler itibariyle değişiklik göstermektedir” denildi.

‘YANIT BEKLERKEN, LİNK ALDIK’

Yanıtı değerlendiren CHP’li Bakırlıoğlu, “Bakandan bilgi beklerken, SGK’nın sitesinin linkini aldık. Sayın Işıkhan, maalesef kendi demecine bile açıklama getirmedi. Televizyonlarda çıkıp, ‘80 bin lira aylık alanlar var’ dedi ama kim bu emekliler diye sorunca ne yazık ki yanıt alamadık. Maalesef bakanlığın emekliye verdiği değer bu. Ne sayısal veri var, ne tablo, ne oran. Sadece bir link” dedi.

ÖNERGELER YANITSIZ KALIYOR

Meclis’in denetim yollarının tıkandığına işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Tek kişilik hükümet sistemi olarak adlandırılan bu ‘ucube sistem’ Meclis’in, milletvekillerinin tüm denetim yollarını elinden aldı. Gensoru, sözlü soru imkanımız yok. Denetime dair yapabileceğimiz tek seçenek yazılı soru önergesi. Verdiğimiz önergelerin çoğunluğu yanıtsız kalıyor. Atanmış bakanlar millet adına sorduğumuz sorulara cevap bile vermeye tenezzül etmiyorlar. Sayın bakan lütfetmiş bir yıl sonra soru önergemize yanıt vermiş, tabi buna yanıt denirse...”

SİTEDE BİLGİ YOK

Bakırlıoğlu, bakanın SGK’nın sitesine yönlendirerek, “buradan bakın” dediğine işaret etti. “Ayıptır, yazıktır” diyerek tepkisini dile getiren Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Geçmişte SGK’nın sitesinde emekli aylık aralıkları ve bu aralıklarda aylık alanların sayısı, ortalama aylık miktarı gibi bilgilere ulaşabiliyorduk. Sonradan bu gibi bilgilere perde geldi. Bilgiler saklanmaya başlandı. Biz de bakanın demecine istinaden görevimizi yaptık soru önergesi verdik. Gelen cevap SGK’nın linki oldu. Bakan bey bizim aklımızla dalga mı geçiyor? Yapılan tam anlamıyla saygısızlıktır. Benim şahsıma yapılmış bir saygısızlık değil bu yapılan. Millete yapılmış bir saygısızlıktır. Milletin iradesiyle ve aklıyla bu kadar da dalga geçilmez. Benim millet adına sorduğum soruya bakan doğru düzgün cevap vermek zorunda. Bir laf attı ortaya ‘sanki herkes 12 bin 500 TL emekli aylığı alıyor algısı var. 80 bin lira aylık alanlar var’ dedi. Biz de sorduk ‘kaç kişi yüksek aylık alıyor’ diye, neden cevap vermiyorsun? Vereceğin cevap emeklinin perişan halini ortaya çıkaracak ondan mı korkuyorsun?”

VERİLERE ULAŞILAMIYOR

Bakırlıoğlu, bakanlığın yanıtının “ciddiyetten uzak” olduğuna işaret ederek, “Bir yıl bekledik, verdikleri cevap sadece ‘siteye bakın’ oldu. O dönemde milyonlar 10-12 bin liraya talim ederken 80 bin lira alan kaç kişi var, öğrenemedik. Bakanlık topu göz göre göre taca atıyor. ‘SGK verileri halka açık’ deniyor ama tablo halinde yok, ulaşmak neredeyse imkansız. Şeffaflık, link göndermekle olmaz” dedi.